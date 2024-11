Manfredonia-Casarano, Antonino: “Ad Acerra sarà più difficile”

Ritorno al Miramare e subito grande partita per il portiere Antonino: “Ringrazio la società ed il mister che hanno rinnovato la fiducia in me. Punto importante contro il Casarano, peccato essere rimasti in 10.

Ci prendiamo il punto, cercheremo di vincere le prossime partite”.

Ora la trasferta di Acerra: “Sarà una partita più difficile di quella di oggi”