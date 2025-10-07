[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Camminata in rosa: partenza da Piazza Papa Giovanni XXIII

Domenica 12 ottobre 2025

Novità -> Partenza da Piazza Papa Giovanni XXIII – ore 10:15 (raduno ore 9:45)

Un passo dopo l’altro, per ricordare che prevenire, curare e guarire è possibile.

Un cammino che unisce donne, uomini, famiglie e associazioni nel segno della solidarietà, della salute e della speranza

Ricordati di Te…

perché ogni passo è un atto d’amore verso la vita.

Evento promosso da UISP Foggia-Manfredonia, ANDOS Comitato di Foggia, Komen Puglia, con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Manfredonia e tante splendide realtà del territorio: Pro Loco Manfredonia, ANT, AMMI, Croce Rossa Italiana Manfredonia, PASER e ANC.

Da oggi è possibile ritirare i Kit (t-shirt e foulard) presso la sede di Via Maddalena 99 a Manfredonia! Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

per maggiori info: Nancy 328.3525282 | Antonietta 328.7344205 | Orazio 380.7646581