⚪🔵Manfredonia Calcio, weekend positivo per il settore giovanile

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con l’Under 17 che conquista una vittoria larga e convincente e l’Under 15 che porta a casa un buon punto in trasferta.

Al Miramare, l’Under 17 di mister Vergura e mister Grasso supera nettamente il Punto Foggia con il punteggio di 7-0, firmato dalle doppiette di Gravinese e Lamparella, e dai gol di Spagnuolo, Grieco e Facciorusso. Una prova di forza e qualità per un gruppo che continua a crescere con entusiasmo e determinazione.

A Lucera, invece, l’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castiglluego pareggia 1-1 contro il San Pio grazie al gol di Cariglia.

Una prestazione generosa dei giovani biancocelesti, che hanno giocato in dieci uomini a causa dell’espulsione di Ciuffreda, riuscendo comunque a portare a casa un risultato positivo.