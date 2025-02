[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio: “Unità e coraggio, abbiamo bisogno di vicinanza e sostegno. Insieme siamo più forti”

Tra poche ore si torna al “Miramare” per iniziare a preparare una nuova settimana che ci porterà al l’importante sfida casalinga con il Francavilla in Sinni.

L’importante risultato ottenuto domenica sul campo della capolista Nocerina non è un caso fortuito, ma frutto degli ottimi approcci ed atteggiamenti della squadra, di cui la società è fiera ed orgogliosa.

La serenità, la fiducia, la grinta e la ferma convinzione nelle proprie capacità tecniche emerse nella trasferta di Nocera saranno gli elementi cardine per tagliare il traguardo della salvezza. Unità, coraggio e determinazione fanno la differenza.

Il Manfredonia Calcio ha bisogno della vicinanza e del sostegno di tutti coloro i quali l’hanno a cuore, isolando l’inutile e divisivo clima di tensione e paura da parte di chi dall’esterno non persegue l’obiettivo comune della salvezza e della crescita futura del progetto sportivo.

Forza ragazzi continuate ad onorare la maglia con passione e sacrificio facendo emergere i vostri importanti valori calcistici e personali. Non siete e non siamo soli in questa battaglia. Insieme siamo più forti!

MANFREDONIA CALCIO