Manfredonia Calcio, under 19 ko ad Andria
Fidelis Andria – Manfredonia 1-0
Esordio amaro per la nostra Under 19 di mister Telera, sconfitta di misura sul campo della Fidelis Andria.
Partita molto equilibrata, con poche occasioni e tanto agonismo. Nel primo tempo ai biancocelesti viene annullato un gol apparso regolare a Berardinetti, episodio che avrebbe potuto indirizzare diversamente la gara.
A dieci minuti dal termine, l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa, trasformato dalla Fidelis per l’1-0.
Nel finale forcing generoso dei nostri ragazzi, che hanno cercato con insistenza il pari, senza però riuscire a concretizzare.
Nonostante il risultato, buona la prestazione e tanta voglia di lottare: ripartiamo da qui!