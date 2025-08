[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, ufficiale il difensore Biagioni

Il Manfredonia Calcio 1932 è felice di accogliere in biancoceleste Lorenzo Biagioni, difensore centrale classe 2007, nato a Grosseto e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Difensore centrale moderno, abile sia in marcatura che nella costruzione dal basso, può essere impiegato anche come terzino destro.�Vanta 29 presenze tra Under 17, Under 18 e Viareggio Cup, dove ha indossato anche la fascia di capitano nei quarti di finale contro l’Imolese.

Arrivato alla Fiorentina dall’Under 13 fino alla Primavera, ha vestito per 10 volte la maglia della Nazionale Italiana tra Under 15 e Under 16.�Con il suo ottimo piede sa innescare i compagni che si inseriscono alle spalle delle difese avversarie e grazie al suo scatto iniziale riesce a fronteggiare anche gli attaccanti più rapidi.