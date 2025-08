[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio U19, stage per i ragazzi 2007 e 2008

Il futuro biancoceleste inizia da qui!

Sono aperte le selezioni per i ragazzi nati nel 2007 e 2008 che vogliono entrare a far parte della nostra Under 19.

Stadio Miramare – Manfredonia

Lunedì 4 agosto 2025

Ritrovo ore 14:45 – Parcheggio Stadio Miramare