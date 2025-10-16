[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio U19: Antonio Perrone sostituisce il duo Telera-Trotta

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver affidato in data odierna il ruolo di allenatore dell’Under 19 ad Antonio Perrone, già presente nello staff tecnico biancoceleste con il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra con mister Luigi Pezzella.

Mister Perrone, italo-svizzero classe 1975, è ex attaccante con una lunga carriera tra Serie B e Serie C con le maglie di Foggia, Pistoiese, Cosenza, Spal, Ascoli e altre.

Ha proseguito poi il suo percorso da allenatore in Svizzera, nello staff tecnico di Bellinzona e Rapperswil-Jona.

Contestualmente il Manfredonia Calcio 1932 ringrazia mister Vittorio Telera ed il suo assistente Eduardo Trotta per il lavoro svolto in questi anni con il club nel settore giovanile biancoceleste.