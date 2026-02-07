Manfredonia Calcio, tra oggi e domani in campo l’Under 17 e l’Under 15
Nuovo fine settimana di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.
Ad aprire il programma sarà l’Under 17, reduce da un percorso impeccabile nella Seconda Fase Regionale, con 9 punti conquistati in tre partite.
I ragazzi di mister Vergura e mister Grasso scenderanno in campo oggi alle ore 15:30 a Trani, sul campo del Ponte Lama, per la 4ª giornata della seconda fase.
Il Manfredonia arriva dalla brillante vittoria per 3-2 contro il Bisceglie al Miramare, mentre il Ponte Lama Trani è reduce dalla sconfitta per 5-0 contro l’Unione Calcio Bisceglie.
Domenica mattina, invece, sarà il turno dell’Under 15, che farà il proprio esordio nella Seconda Fase.
Dopo il rinvio della prima giornata, i ragazzi di mister D’Arienzo e mister Castigliego scenderanno in campo allo Stadio Miramare contro la Joga Bonito Foggia.
Gli ospiti arrivano dal successo per 2-1 ottenuto nella prima giornata contro il Troia, mentre il Manfredonia è pronto a iniziare il proprio cammino davanti al pubblico di casa.
Un altro weekend importante per continuare il percorso di crescita del vivaio biancoceleste.