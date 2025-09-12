Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, torna Luca D’Errico come direttore generale
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare che Luca d’Errico ricoprirà il ruolo di Direttore Generale anche per la stagione 2025/26.
Da due anni Segretario Generale del club, nella scorsa stagione ha affiancato a questo incarico già quello di Direttore Generale, dimostrando grande competenza, professionalità ed attaccamento ai colori biancocelesti.
Quella che sta per cominciare sarà per lui la decima stagione al fianco del Manfredonia Calcio, un traguardo che testimonia dedizione, continuità ed amore per questi colori.