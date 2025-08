[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, settore giovanile: Telera promosso mister dell’U19

Il futuro del Manfredonia Calcio passa anche dal lavoro, dalla passione e dalla professionalità dei nostri mister.

Ecco chi guiderà i nostri ragazzi nella stagione 2025/2026:

Vittorio Telera – Allenatore Under 19

Tecnico di grande esperienza nel calcio giovanile, in possesso del patentino UEFA B (2017), della certificazione in Match Analysis (2020) e dell’abilitazione come Tecnico di Scuola Calcio.

Ha iniziato il suo percorso nel 2014 con l’Accademia Manfredonia, per poi guidare gli Allievi della Polisportiva Salvemini (2018-2020) e i Giovanissimi dello Sporting Manfredonia (2021-2023), con cui ha vinto due gironi provinciali consecutivi ed un titolo provinciale nel 2023.

Nelle ultime stagioni ha portato in alto i colori biancocelesti: con gli Allievi Regionali del Manfredonia Calcio ha vinto il girone B regionale e raggiunto le semifinali delle fasi finali.

⸻

Eduardo Trotta

Istruttore qualificato di scuola calcio, è una delle figure più riconosciute del movimento giovanile sipontino.

La sua esperienza supera i dieci anni, maturata tra Accademia Manfredonia e Sporting Manfredonia, dove ha seguito da vicino la crescita di numerosi ragazzi del territorio, accompagnandoli passo dopo passo nel loro percorso calcistico.

Negli ultimi cinque anni ha contribuito in maniera significativa ai successi del vivaio locale, centrando la vittoria del campionato provinciale U15 nel 2023 e, con il ritorno al Manfredonia Calcio, il traguardo della semifinale regionale nel 2025.

⸻

Alessio D’Errico

Classe 2002, cresciuto da portiere biancoceleste fino alla Juniores del Manfredonia Calcio nella stagione 2019/2020.

Dalla stagione 2020/2021 ha intrapreso la carriera da allenatore presso lo Sporting Manfredonia, fino al ritorno in biancoceleste nel 2024/2025 come mister della scuola calcio e preparatore portieri di U15 e U17.

Ha recentemente conseguito la laurea in Scienze Motorie (dicembre 2024), unendo competenza tecnica e formazione accademica per la crescita dei giovani portieri.