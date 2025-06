[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Sapri premiato per la super parata nel torneo di Serie D

Un super premio, per un super ragazzo! 🏆

Si è svolta venerdì 13 Giugno nel suggestivo Teatro Rossini di Roma la premiazione del D Club, il voting per i tifosi ideato dal Dipartimento Interregionale LND in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport.

A condurre l’evento il giornalista Giorgio Marota con ospiti il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme ai Consiglieri e al tecnico della Rappresentativa Serie D Giuliano Giannichedda.

All’evento è stato premiato il nostro Ruggiero Sapri, autore della Super Top Parata della stagione, votato dai tifosi sui social media della Lega Nazionale Dilettanti. Ruggiero è tra i numerosi giovani che nell’ultimo biennio sono stati valorizzati dal Manfredonia Calcio, sino ad arrivare alle più importanti ribalte nazionali.

Un premio meritato per un calciatore ed un ragazzo che, oltre alle doti atletiche, si è contraddistinto per garbo, impegno e generosità. La società del Manfredonia Calcio è orgogliosa di te e del percorso di crescita fatto in questa stagione. Grazie Ruggiero, ad maiora!