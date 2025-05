[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Rotice: “Dietro le proteste c’è qualcuno, è ora che si faccia avanti”

Giornata infinita quella di ieri sul caso Manfredonia Calcio: Gianni Rotice, intervenuto alla trasmissione “Speciale Manfredonia Calcio” condotta da Antonio Castriotta ed Antonio Baldassarre ha chiaramente detto che la società è in vendita ed, in assenza di un acquirente, la squadra non si iscriverà in Serie D.

“Un titolo di Serie D ha un valore” ha detto Rotice “A questo poi si deve fare un raffronto crediti-debiti. Sicuramente non regalo il titolo”.

“Dietro le proteste della tifoseria organizzata c’è qualcuno che vuole la squadra, è ora che si faccia avanti anche perché la programmazione della quarta serie va fatta subito, io avevo già programmato la stagione 2025/26 bloccando alcuni calciatori”.

Incalzato dai presentatori ha chiarito che la squadra non si iscriverà se non arriverà nessuno. Nella stessa trasmissione poco prima era intervenuto anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che sulla frasi del pomeriggio di Angelo Riccardi “Il sindaco non può restare spettatore”, ha replicato: “Ognuno fa il sindaco come crede, in questa fase ho preso solo atto. Di più non posso fare”.