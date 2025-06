[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Rotice: “Denunciato alle Autorità i continui atti diffamatori e ricattatori. Vogliono società e stadio gratis”

In data odierna ho provveduto a denunciare presso le Autorità competenti i continui atti diffamatori e ricattatori utilizzati da diverso tempo dalla “Gradinata Est” nei confronti del sottoscritto, culminati negli ultimi giorni con striscioni collocati in diversi punti della città.

Come da me detto pubblicamente da mesi, si cerca pretestuosamente di screditare, intimidire e ricattare il sottoscritto per giungere alla cessione gratuita della società e della struttura sportiva a soggetti da loro indicati. Una brutta pagina di storia che sta macchiando un’intera città.

La mia posizione, come sempre, resta ferma nel denunciare chi non opera nella legalità; la società resta e resterà in vendita per soggetti seri ed affidabili ed allontanerò i prestanome di turno.

Le azioni di discredito non mi intimidiscono. Ringrazio tutte le Autorità che mi hanno mostrato sostegno, i cittadini perbene e i veri tifosi del Manfredonia Calcio per la stima personale affettuosamente dimostrata.

Manfredonia ed il calcio devono restare liberi e non strumento illegittimo e di condizionamento per qualcuno. Sono e resto fiducioso nell’intervento degli organi istituzionali di competenza, ai quali continuerò a denunciare tutti gli incresciosi accadimenti, affinché venga restituita la “normalità” in questa inaccettabile situazione che purtroppo dura da troppo tempo e che, con molta sofferenza, mi ha spinto da febbraio alla decisione di non proseguire nel progetto Manfredonia Calcio.