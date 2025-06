[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Rotice: “Ad oggi non è arrivata alcuna offerta ufficiale”



Ritengo opportuno fare qualche dovuta precisazione e dare aggiornamenti sulle vicende che riguardano il Manfredonia Calcio 1932, che, ricordo essere una società a tutti gli effetti e non una “semplice” associazione e, pertanto, ha un valore di vendita che può essere visionato e valutato a fronte di offerte ufficiali che al momento (dal 18 febbraio scorso) non sono arrivate.



Nella tarda serata di venerdì, ho ricevuto la telefonata dell’imprenditore non locale – di cui ha pubblicamente notiziato il sindaco La Marca -, che ha avanzato, al momento, solo una informale richiesta d’informazione per un’ eventuale offerta.



Al di là dell’ inusuale modalità di approccio, il sottoscritto, pur di accelerare i tempi, ha fornito telefonicamente tutte le informazioni tecniche, amministrative e finanziarie al fine di consentire al più presto la formulazione di un’offerta ufficiale, visto anche l’inesorabile passare del tempo in vista della programmazione e iscrizione al campionato. A quella telefonata non è seguito alcun contatto successivo, neanche informale.



A proposito di ció, rinnovo l’invito a coloro i quali sono seriamente interessati all’acquisto del Manfredonia Calcio 1932 a proporsi con interlocuzioni credibili e concrete avanzate da soggetti davvero interessati ed affidabili senza secondi fini speculativi, capaci di garantire visione non solo per l’ormai imminente stagione sportiva, ma programmazione per il futuro di un club ed una piazza blasonati.



Lo ribadisco nuovamente senza paura di smentita: il Manfredonia Calcio 1932 è un’azienda, non è in svendita gratuita.

Dal 18 febbraio non ho cambiato mai idea sulla vendita, piuttosto è palese che le solite interferenze da dietro le quinte che hanno destabilizzato ed influito negativamente sul rendimento di una certa parte del campionato della squadra, provano ancor più in questi ultimi giorni a creare un pericoloso clima sociale di tensione.

Se c’è qualcuno davvero interessato la smettesse con questi giochetti, gettasse la maschera e presentasse subito un’offerta ufficiale, senza continuare inutilmente sulla via della speculazione.

La pressione e la delegittimazione mediatica di qualche burattino scioccamente manovrato sui social, non mi smuove di un millimetro dalla mia volontà di vendere con la massima trasparenza e senza speculazioni personali una società sana ad giusto valore di mercato.

Resto fiduciosamente in attesa di proposte ufficiali di acquisto, di cui, laddove dovessero pervenire, avrò il piacere di dare pubblicamente notizia.

Ing. Gianni Rotice – Patron Manfredonia Calcio 1932