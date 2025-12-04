Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, ridotta la squalifica a mister Pezzella

Redazione4 Dicembre 2025
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica la riduzione della squalifica di mister Luigi Pezzella da 4 a 3 giornate.

Ciò in virtù della sentenza della III^ sezione della Corte Sportiva d’Appello pubblicata in data odierna che ha accolto il ricorso della società relativamente all’episodio verificatosi nella gara Manfredonia Calcio 1932/Heraclea Calcio del 23.11.2025.

