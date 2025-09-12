Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, prezzi tagliandi rivisti ed allenamento a porte aperte
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri tifosi che i prezzi dei tagliandi relativi alla Gradinata Est sono stati aggiornati come segue:
🎟 Intero: € 12
🎟 Ridotto (Donne, Under 14, Over 75): € 8
I tifosi che hanno già acquistato il biglietto del settore al prezzo di € 14 potranno ottenere il rimborso recandosi presso il botteghino dello Stadio.
La società comunica inoltre che l’allenamento della prima squadra in programma domani al Miramare si svolgerà a porte aperte.