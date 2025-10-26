[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Pezzella: “Normanna concede poco, mai subito gol nelle ultime cinque gare”. E poi: “Ho bisogno di qualche elemento”

Il Manfredonia esce acciaccato e con un punto dalla gara del Miramare contro la Real Normanna. Le parole di mister Pezzella rilasciate al nostro inviato Alessandro Leone:

“La gara di oggi l’immaginavo così, l’Aversa Normanna ha trovato una una quadra importante, una squadra che concede poco, una squadra che nelle ultime cinque, se non sbaglio, non ha mai subito gol” dice il tecnico dei sipontini “Qualche volta li abbiamo fatti uscire, abbiamo attaccato la profondità. Il primo tempo ci siamo riusciti due o tre volte con Rondinella, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, però è un risultato giusto contro una squadra, ostica”.

Un primo punto dopo nove gare di campionato: “Nelle tre ultime partite, sette punti, per una squadra che si deve salvare, è un buon bottino. Non bisogna mollare, bisogna migliorare ancora, bisogna recuperare qualche infortunato, come Luis (Hernaiz ndr) e qualche altro. Bisognerebbe mettere ancora qualche elemento dentro per per farmi dormire un po’ più tranquillo il sabato sera”.



Chiude con un ringraziamento ai tifosi: “Vedere questo spettacolo in questo stadio, una squadra che si deve salvare, i ragazzi vengono trascinati sia in casa che fuori, quindi lo ripeto ogni domenica: io a questa gente, a questa piazza ho poco da dire” e sottolinea che “Il merito è dei ragazzi, perché quando la gente viene allo stadio vuol dire che vede anche i ragazzi che lottano”.