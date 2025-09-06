Manfredonia Calcio, parte il campionato: il mese di settembre per capire chi siamo
Domani prenderà il via il 32o campionato di Serie D del Manfredonia Calcio che si aprirà con una delle trasferte più insidiose, chilometricamente parlando, in quel di Francavilla in Sinni, con la squadra locale che ha superato, domenica scorsa, il Puteolana nel turno di Coppa Italia.
La prima in casa è contro una delle squadre più ambiziose, il Virtus Francavilla del patron Magrì, tra le pretendenti in ottica playoff: si giocherà domenica 14 al Miramare.
La domenica successiva, in casa del Pompei, degli ex Spina e Calemme, prima dell’insidioso doppio turno casalingo: mercoledì 24 arriva la Sarnese di Rajkovic, mentre domenica 28 ci sarà la sfida al Barletta che punta a vincere il campionato.