Manfredonia Calcio, pagamenti ok. La Covisod certifica la piena conformità della Società
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che nel pomeriggio odierno è stato notificato dalla Co.Vi.So.D. l’esito positivo dall’istruttoria relativa al deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, alla data del 31 dicembre 2025, di calciatori e allenatori tesserati per la stagione sportiva 2025/2026.
Tale attestazione certifica la piena conformità della Società agli adempimenti previsti dalla normativa federale e conferma la solidità del modello gestionale adottato, improntato a criteri di responsabilità, trasparenza amministrativa e rigoroso rispetto delle regole.
. Il Manfredonia Calcio prosegue,dunque, il proprio percorso sportivo e societario con responsabilità e serietà, valori fondamentali per garantire stabilità e continuità al progetto biancoceleste.
La regolarità amministrativa rappresenta per il Manfredonia Calcio 1932 non solo un obbligo, ma un valore imprescindibile, alla base di un progetto sportivo solido e duraturo.
La Società continuerà ad operare con rigore e visione strategica, perseguendo i valori di correttezza, sostenibilità e credibilità che devono contraddistinguere ogni realtà sportiva