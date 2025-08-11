[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Nico Troiano nello staff

Il Manfredonia Calcio 1932 è felice di confermare nel proprio staff Nico Troiano, sipontino doc.

Laureato in Economia Aziendale, Amministrazione delle Aziende e Management, Nico è il cuore pulsante della comunicazione biancoceleste, occupandosi con passione e professionalità della prima squadra, del settore giovanile e della Scuola Calcio “Piccoli Delfini”.

Da diversi anni al servizio del club, gestisce tutti i canali social, ha aperto e implementato nuove piattaforme come WhatsApp, canale Instagram e YouTube, curando anche il sito web ufficiale.

Oltre all’esperienza con il Manfredonia Calcio, collabora con diverse realtà locali per la gestione della comunicazione e, in passato, ha fatto parte dello staff media del Vitulano Drugstore Manfredonia Calcio a 5 in Serie A.

Passione, creatività e professionalità.