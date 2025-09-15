Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, nessun giorno di riposo: allenamento stamattina
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che la squadra riprenderà ad allenarsi già da oggi, lunedì 15 settembre, con la seduta fissata alle ore 10:30 presso lo Stadio “Miramare”.
La ripresa degli allenamenti è programmata in vista di Pompei – Manfredonia, gara valida per la 3ª giornata del Girone H di Serie D, in programma sabato 20 settembre 2025.