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Manfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: “Possiamo farcela”
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Manfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: “Possiamo farcela”
Nel corso di una intervista rilasciata al sito Corner, Michele Spinelli ha parlato della sua esperienza al Manfredonia:
“È una stagione, a livello personale, credo abbastanza positiva: sono felice di star disputando un buon numero di partite, ma voglio continuare così cercando anche di mettere a segno qualche gol in più. Certo, penso che possiamo farcela, ma ormai non si possono fare calcoli: dobbiamo pensare partita dopo partita”.
E sul prossimo mercato estivo:
“Io sono concentrato al 100% sul Manfredonia. Una volta raggiunto l’obiettivo, sarò un giocatore in scadenza di contratto e, al momento opportuno, si penserà al mercato”.