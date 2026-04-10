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Manfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: “Possiamo farcela”

Nel corso di una intervista rilasciata al sito Corner, Michele Spinelli ha parlato della sua esperienza al Manfredonia:

“È una stagione, a livello personale, credo abbastanza positiva: sono felice di star disputando un buon numero di partite, ma voglio continuare così cercando anche di mettere a segno qualche gol in più. Certo, penso che possiamo farcela, ma ormai non si possono fare calcoli: dobbiamo pensare partita dopo partita”.

E sul prossimo mercato estivo:

“Io sono concentrato al 100% sul Manfredonia. Una volta raggiunto l’obiettivo, sarò un giocatore in scadenza di contratto e, al momento opportuno, si penserà al mercato”.