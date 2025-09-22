[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Luca D’Errico: “Priorità un attaccante”. Puntoriere resta all’Heraclea

Luca D’Errico, dg del Manfredonia Calcio, rispondendo alle domande del giornalista Borraccino di TeleSveva ha ammesso che i sipontini sono alla ricerca di un attaccante.

“Al momento è la priorità” sottolinea D’Errico “In avanti serve un profilo che possa risolvere i problemi che abbiamo avuto nelle ultime partite”.

Sul suo ritorno a Manfredonia: “Nella vita bisogna fare delle scelte, è stata un’estate particolare per me. Con il direttore Tanzillo stiamo facendo un lavoro sinergico per aggiustare la rosa. Il calendario non ci ha dato una mano nel primo mese, è dura contro Sarnese e Barletta”.

L’attaccante Puntoriere, invece, resterà all’Heraclea almeno fino a dicembre.