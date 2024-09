Manfredonia Calcio: Lino Troiano e Liberto D’Amico nello staff del Settore Giovanile

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica il completamento dello staff del Settore Giovanile per la stagione 2024/2025 con la nomina di Pasquale (Lino) Troiano a Responsabile e di Liberto D’Amico a Coordinatore.

Un’unica ed univoca filiera che parte dalla Scuola Calcio “Piccoli Delfini” ed arriva alla Prima Squadra, passando dal Settore Giovanile, per un solido progetto pluriennale di valorizzazione sportiva, sociale e culturale voluto dal Patron Gianni Rotice.

Il Settore Giovanile comprende le squadre Under 15, Under 17 e Under 19 con le quali individuare e coltivare al “Miramare” i giovani talenti da portare non solo in Prima Squadra, ma anche su importanti ribalte sportive nazionali.

Per Lino Troiano, noto imprenditore sipontino, è un gradito ritorno al club biancoceleste, essendo stato in passato non solo Presidente della società, ma occupandosi anche del Settore Giovanile, al quale certamente porterà come valore aggiunto i frutti della sua esperienza e passione calcistica.

Nel lavoro di Responsabile sarà coadiuvato da Liberto D’Amico nel ruolo di Coordinatore del Settore, per curare al meglio tutti i tanti aspetti tecnico-organizzativi della lunga stagione 2024/2025 e permettere agli atleti di poter dare il meglio di sé dando lustro alla storia del club e al nome della città di Manfredonia.