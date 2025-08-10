Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, la rosa aggiornata ad oggi
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia Calcio, la rosa aggiornata ad oggi
Allenatore: Luigi Pezzella
Portieri: Sibilano (05)
Difensori: Nobile (04), Severino (05), Liccardi (07), Carullo (99), Fatone (08), De Luca (04), Rondinella (01), Biagioni (07)
Centrocampisti: Giacobbe (92), Cicerelli (96), Ceparano (02), Giglio (92), Di Maso (06), Hernaiz (99), Berardinetti (08), Russo (08), Spano (08), Prencipe (05), Arena (06)
Attaccanti: Balba (06), Solazzo (07), Porzio (05), Urain (00), Babaj (04), Belloisi (05)