Manfredonia Calcio, La Marca: “C’è un interesse per la società”

📍A seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l’Amministrazione Comunale e la società del Manfredonia Calcio, guidata dal patron Ing. Gianni Rotice, durante il quale è stata ufficializzata l’intenzione di mettere in vendita il club e, in assenza di acquirenti, di non procedere con l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, ritengo doveroso aggiornare la cittadinanza.

Nelle ultime ore, infatti, mi è giunto – per le vie brevi – un segnale di interesse all’acquisizione della società. Pur trattandosi di un primo approccio informale, ho prontamente favorito il contatto, nel pieno rispetto dell’autonomia di una trattativa che resta, com’è giusto che sia, tra soggetti privati.

Sono pienamente consapevole dell’importanza che il calcio riveste per la nostra comunità – non solo sotto il profilo sportivo, ma anche sociale e identitario – e continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda. Sarò pronto a informarvi tempestivamente non appena avrò ulteriori novità, nella speranza che si possano creare le condizioni per una soluzione positiva, nell’esclusivo interesse della città e dei suoi tifosi.

Il Sindaco – Domenico la Marca