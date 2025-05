[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, in mattinata l’incontro La Marca-Rotice: il punto

In data odierna ho incontrato a Palazzo San Domenico l’ing. Gianni Rotice, patron della Manfredonia Calcio 1932.

Nel corso del confronto la proprietà ha ribadito ufficialmente la volontà di vendere il club, con motivazioni già rese note alla cittadinanza tramite i canali ufficiali della società.

Inoltre, è stato comunicato che non saranno fatti altri investimenti da parte della società e che, in mancanza di offerte concrete e tempestive, l’intenzione è quella di non procedere all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie D.

Ho preso atto delle criticità esposte, precisando fin da subito che l’amministrazione non può farsi mediatore fra privati in una trattativa di vendita.

Confido in una soluzione tempestiva e positiva per la città.

Domenico la Marca – Sindaco di Manfredonia