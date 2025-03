[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, il sito ‘Contropiede’ parla di Iurilli: “L’uomo della provvidenza”

Se il Manfredonia può ancora ambire a una clamorosa salvezza diretta in Serie D che fino a qualche settimana fa sembrava insperata, tanto lo deve a un giovane attaccante classe ’06 arrivato due mesi fa in prestito dall’Audace Cerignola che si è rivelato subito determinante con 2 reti e 1 assist realizzati in appena 8 gare. Stiamo parlando di Nicolas Iurilli, protagonista odierno della rubrica di Contropiede “Eccellenze D Puglia“.

Inizia così l’articolo di Contropiede che potete leggere a questo link

Al secondo gettone in maglia biancazzurra, Iurilli riesce subito a lasciare la sua impronta con il Manfredonia servendo un cioccolatino che Carbonaro scarta e deposita in rete, regalando ai suoi un successo fondamentale allo scadere nello scontro salvezza con l’Angri. Dopo aver vestito i panni dell’assistman, Iurilli decide di diventare l’uomo della provvidenza in casa Manfredonia e lo score delle ultime 3 gare parla chiaro: 7 punti conquistati su 9 disponibili, 0 gol subiti e 2 gol fatti. Il marcatore? Nicolas Iurilli. Il prodotto del vivaio del Cerignola ha dapprima deciso l’ostica trasferta di Nardò con una zampata da due passi poi, dopo il pari a reti bianche nel domicilio della Fidelis Andria, ha lasciato il segno anche nella cruciale sfida salvezza contro il Costa D’Amalfi giocatasi a porte chiuse nella “sua” Trinitapoli. Fiuto del gol e killer instinct sono due delle qualità espresse dal giovane Iurilli in questo suo primissimo approccio nel calcio “dei grandi”.