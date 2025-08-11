Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, il mercato non è finito: in arrivo un attaccante ed un portiere
Prosegue la campagna di rafforzamento del Manfredonia Calcio che, nelle prossime ore, potrebbe ufficializzare un nuovo arrivo under sulla trequarti.
Ma nella rosa del Manfredonia Calcio sono da riempire delle caselle: manca un portiere da affiancare al giovane Sibilano, che ha ben figurato nella fase di preparazione, ed una punta centrale, casella occupata ora dal solo Urain.
Negli ultimi giorni di mercato non è escluso un colpo in difesa.