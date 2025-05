[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, il giovane Antonio Cariati convocato dalla rappresentativa del girone H per la Juniores Cup

🔹Il nostro Antonio Cariati, classe 2007 e talento dell’Under 19 biancoceleste, è stato convocato nella rappresentativa del Girone H per la 9ª edizione della Juniores Cup, in corso in provincia di Lucca.

🔹Oggi scenderà in campo da titolare nella sfida contro il Girone I, portando in alto i colori del Manfredonia Calcio in una competizione che mette in vetrina i migliori under di tutta la Serie D nazionale.

🔹Una soddisfazione immensa per Antonio, ma anche per il nostro settore giovanile e per mister Francesco Piccoli, che ha seguito passo dopo passo la sua crescita e quella dell’intero gruppo Under 19 con dedizione, competenza e spirito educativo.

🔹Questa convocazione è il frutto di un lavoro profondo, quotidiano, costruito tra passione, sacrificio e attenzione ai dettagli. Un lavoro che oggi viene premiato.

❤️ Complimenti Antonio!

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932