Manfredonia Calcio, il calendario di settembre
Manfredonia Calcio, il calendario di settembre
L’attesa sta finalmente per terminare: il 7 settembre prenderà il via il nuovo campionato di Serie D.
Il mese di settembre sarà subito ricco di impegni, con ben cinque gare in calendario: due trasferte e tre sfide davanti al pubblico del Miramare.
Si comincerà tra meno di una settimana con l’esordio stagionale al “Fittipaldi”, dove i biancocelesti affronteranno il Francavilla.
Una settimana più tardi, domenica 14, ci sarà il tanto atteso esordio casalingo: al Miramare arriverà la Virtus Francavilla.
Il 21 il Manfredonia sarà invece di scena in Campania, ospite del Pompei. Il mese continuerà con un turno infrasettimanale: mercoledì 24 i delfini torneranno al Miramare per affrontare la Sarnese.
Settembre si chiuderà ancora tra le mura amiche: domenica 28 settembre sarà il Barletta a far visita al Miramare, per un derby che promette spettacolo e passione.