Manfredonia Calcio, Giacobbe: “Ci aspettano due partite durissime”

“Non siamo partiti benissimo, ma la squadra è giovane. Ora ci aspettano due partite durissime” così Giacobbe ad Antenna Sud analizzando il momento del Manfredonia Calcio.

“Dobbiamo trovare il giusto amalgama. Il Pompei è una squadra dura” sottolinea il capitano dei sipontini “Non siamo preoccupati, lavoriamo dal 28 luglio, siamo un gruppo coeso, ci sono tanti giovani di prospettiva. Compatibilmente con quelli che sono i grandi della squadra, devono dare una mano e aiutarli nella giusta crescita”.

Manfredonia peggior difesa del campionato: “Non credo sia un problema solo del reparto difensivo, è l’intera squadra che lavora. Col Pompei siamo stati più attenti”.