Manfredonia Calcio, fine settimana intenso per le giovanili

Fine settimana intenso per le nostre giovanili, pronte a scendere in campo con l’obiettivo di raccogliere punti importanti.

Ad aprire il programma sarà l’Under 19, impegnata sabato alle 15:00 in trasferta a Francavilla in Sinni. I ragazzi di mister Piccoli vogliono dare continuità all’ottimo momento dopo le due vittorie contro Fidelis Andria e Gravina. Affronteranno una squadra in difficoltà, attualmente al penultimo posto in classifica, ma da non sottovalutare.

Domenica, invece, sarà la volta dell’Under 17, che tornerà in campo alle 9:00 al Miramare contro la Football Academy Andria. Dopo la sconfitta della scorsa settimana a Cerignola, i ragazzi cercheranno il riscatto in una sfida che all’andata regalò emozioni e gol, terminando 6-5 per i baresi.

A chiudere il weekend sarà l’Under 15, impegnata alle 11:00 a San Giovanni Rotondo contro l’Academy Rocco Augelli. Dopo le due sconfitte nelle prime giornate di campionato, la squadra proverà a invertire la rotta e conquistare i primi punti della stagione.