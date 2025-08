[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, ecco le prime amichevoli

Il Manfredonia Calcio 1932 prosegue la preparazione estiva in vista della stagione 2025/2026 e si prepara ad affrontare le prime amichevoli di prestigio.

Allenamenti congiunti

• Domenica 10 agosto, ore 18:00 – in trasferta ad Altamura contro il Team Altamura

• Giovedì 14 agosto, ore 11:00 – a Modugno contro la Primavera del Bari

Si continua a lavorare per arricchire il programma estivo con ulteriori amichevoli.

Intanto, la prima uscita stagionale è fissata per domani, sabato 2 agosto, con il test match in famiglia tra Prima Squadra e Under 19, in programma alle ore 18:00 al Miramare e aperto al pubblico.

Comunichiamo inoltre che da oggi, le sedute pomeridiane di allenamento inizieranno alle ore 18.00.