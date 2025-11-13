[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio e Us Lecce, un legame che si rafforza

Il test odierno al Via del Mare rappresenta molto più di un semplice allenamento.

È un riconoscimento importante per il percorso che il Manfredonia Calcio sta portando avanti, dentro e fuori dal campo.

La nostra presenza a Lecce conferma la bontà di un progetto societario fondato su programmazione, crescita strutturale e valorizzazione dei giovani, elementi che stanno attirando attenzione e rispetto anche a livello nazionale.

L’incontro istituzionale tra i due patron, Saverio Damiani e Gianni Rotice, ha ulteriormente rafforzato un rapporto basato su stima reciproca e condivisione di valori, aprendo nuove prospettive di collaborazione.

Sul terreno di gioco la squadra ha risposto con maturità e personalità, ma al di là dell’aspetto tecnico ciò che resta è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità:

un club che cresce, un progetto che si consolida, un’identità che si rafforza.

Un sentito ringraziamento all’U.S. Lecce per l’ospitalità e la disponibilità.

Esperienze come questa ci ricordano quanto lontano possa arrivare un progetto costruito con serietà, impegno e visione.