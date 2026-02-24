[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, due tifosi speciali domenica al Miramare

Sugli spalti dello stadio Stadio Miramare c’erano due tifosi speciali: i fratelli Granatiero, Christopher (10 anni) e Alexander (6 anni). Originari di Manfredonia, vivono a Bari dove giocano a calcio e coltivano lo stesso sogno… con il biancoceleste nel cuore.

Seguono ogni notizia, ogni risultato, ogni emozione del Donia. E domenica papà ha realizzato il loro desiderio: portarli finalmente al Miramare per vivere dal vivo la magia della loro squadra del cuore.

Eccoli lì, sorridenti in tribuna, con la sciarpa al collo e gli occhi pieni di felicità. Perché essere tifosi non è solo sostenere una squadra: è sentirsi parte di una storia, è non dimenticare le proprie radici, è amare la propria città ovunque si viva.

Christopher e Alexander ci ricordano che il Manfredonia non è solo una maglia. È casa ed al “Miramare” le porte sono sempre aperte per vivere emozioni indimenticabili, ad ogni età.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio