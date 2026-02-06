[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, due giovanissimi al raduno di Triggiano

🐬 Nella giornata di mercoledì, presso lo Stadio Comunale di Triggiano (BA), si è svolto il primo raduno selettivo della Rappresentativa Regionale Under 15.

Il Manfredonia Calcio è stato rappresentato da due atleti del proprio settore giovanile:

✔️ Giuseppe Carnemolla, classe 2011

✔️ Domenico Castriotta, classe 2011

La società esprime orgoglio e soddisfazione per la partecipazione dei due ragazzi, riconoscendo il valore del lavoro svolto quotidianamente e l’importanza di queste esperienze nel percorso di crescita sportiva e personale.

Il Manfredonia Calcio continua a confermarsi una società che crede nei giovani, nel loro talento e nei loro sogni, investendo con convinzione nello sviluppo del settore giovanile.

Ogni passo avanti di questi ragazzi è una vittoria per tutti noi.

Il futuro passa da qui. E noi siamo pronti a camminarci insieme.

—