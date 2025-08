[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, D’Arienzo alla guida dell’under 15

La crescita dei nostri giovani talenti passa dalle mani di mister preparati e appassionati, pronti a trasmettere la mentalità biancoceleste alle nuove generazioni.

Ecco chi guiderà i nostri Giovanissimi U15 nella stagione 2025/2026:

⸻

Matteo D’Arienzo – Allenatore U15

Cresciuto calcisticamente nella Polisportiva Salvemini, ha vestito per 9 anni la maglia della prima squadra del Manfredonia Calcio.

Da allenatore ha maturato esperienze importanti: 2 anni in Eccellenza con il Manfredonia Calcio, 2 anni con la Juniores Nazionale e la scorsa stagione nella Scuola Calcio biancoceleste.

In possesso del patentino UEFA B, unisce esperienza da calciatore e competenza tecnica per formare i giovani del nostro vivaio.

⸻

Michele Castigliego

Cresciuto nel settore giovanile del Manfredonia Calcio, dove ha svolto tutta la trafila dai 6 ai 17 anni.

Negli ultimi anni ha maturato esperienza come istruttore di scuola calcio tra Accademia e Sporting Manfredonia, collaborando poi con mister D’Arienzo per la crescita degli Esordienti biancocelesti.

Laureato in Scienze Motorie e con magistrale in attività motoria preventiva e adattata (110 e lode), nel 2025 ha avviato un progetto di individual training calcistico per giovani atleti.

⸻