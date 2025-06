[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, c’è anche il nodo campo sportivo

C’è anche la questione Miramare, e non è di poco conto, a rendere difficile la cessione del titolo sportivo del Manfredonia Calcio.

Come scritto nella giornata di ieri da Michelangelo Guerra sulla Gazzetta del Mezzogiorno, sono stati particolarmente esosi gli investimenti privati per rendere agibile il “Miramare” senza costo per i contribuenti, struttura che, senza la gara d’appalto per la concessione pluriennale anni fa, sarebbe rimasta chiusa.

Con dei costi di gestione di circa 100.000 euro, senza considerare montaggio e smontaggio delle cancellate esterne ed il servizio steward (altri 6.500 euro a partita) ed introiti che non coprono le spese.

Ma la speranza è l’ultima a morire e resta la flebile speranza che in riva al Golfo torni un clima sereno e si parli di calcio giocato,