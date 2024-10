Manfredonia Calcio, Bucaro in pole. In alternativa due nomi

Secondo alcune fonti di stampa, Giovanni Bucaro potrebbe essere il nuovo allenatore del Manfredonia.

Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza in C2 nella stagione 2009/10.

In alternativa si fanno i nomi di Vincenzo Maiuri e Giovanni Cavallaro. Ma non sono escluse sorprese e la lista di nomi non si ferma a questi tre.