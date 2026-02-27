[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, arriva l’ex Inter Simone Bonavita

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica l’arrivo di Simone Bonavita, centrocampista classe 2004.

Mediano moderno e strutturato (1,85 m di altezza), Bonavita vanta una formazione d’eccellenza, essendo cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Con i nerazzurri ha compiuto l’intero percorso fino alla Primavera 1, arrivando a collezionare anche 7 presenze nella prestigiosa UEFA Youth League. Nel suo prestigioso curriculum figurano inoltre le esperienze con le maglie di Napoli e Sampdoria.

Dopo il percorso d’élite nei vivai professionistici, Simone ha già maturato un’importante esperienza “tra i grandi” in Serie D, dove ha collezionato ben 58 presenze e 3 reti.

Nella prima parte della stagione in corso, ha vissuto un’esperienza internazionale nel campionato belga (1ste Nationale) con la maglia dello SL16 FC, formazione giovanile dello Standard Liegi.

Giocatore duttile, capace di agire sia da schermo davanti alla difesa che da centrocampista centrale o trequartista, Bonavita abbina doti fisiche a una spiccata intelligenza tattica. Il suo arrivo rappresenta un innesto di grande valore per la mediana biancoceleste, portando al “Miramare” un profilo giovane ma già con un bagaglio di oltre 130 presenze complessive tra campionati giovanili e prime squadre.

Benvenuto al “Miramare”, Simone!