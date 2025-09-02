Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, arriva il giovane attaccante Scoccola
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia Calcio, arriva il giovane attaccante Scoccola
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Mario Scoccola, esterno offensivo classe 2007.
Nato a Lucera, Scoccola ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Foggia, dove due anni fa ha vestito la maglia dell’Under 17.
Nella passata stagione è stato protagonista con la formazione Primavera, allenandosi stabilmente con la Prima Squadra e ottenendo anche una convocazione in Serie C nella gara contro il Monopoli.
Quest’anno ha partecipato al ritiro precampionato del Foggia a Trinitapoli, continuando ad allenarsi con i rossoneri fino a pochi giorni fa.
Un giovane di talento, pronto a mettere in campo entusiasmo, freschezza e qualità al servizio del Manfredonia.