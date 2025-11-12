Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, amichevole di lusso contro il Lecce domani

Redazione12 Novembre 2025
Proseguono gli allenamenti del Lecce senza i 7 giallorossi convocati in Nazionale: Berisha, Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac, Ramadani e Tiago Gabriel. Invece, Banda ha svolto un lavoro personalizzato.

Per domani pomeriggio i ragazzi di mister Eusebio Di Francesco sosterranno un test amichevole di allenamento con il Manfredonia Calcio, a porte chiuse, allo Stadio”Via del Mare” .

Lo scrive Lecce Sette

