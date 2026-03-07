Manfredonia Calcio, altro weekend di impegni per il settore giovanile
Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Mentre la prima squadra osserverà un turno di riposo, Under 19, Under 17 e Under 15 saranno regolarmente protagoniste nei rispettivi campionati.
Si parte oggi, sabato 7 marzo, alle ore 11:00, con l’Under 19 impegnata nella lunga trasferta contro il Sambiase presso lo stadio “Riga” di Lamezia Terme, gara valida per la 24ª giornata. Il Manfredonia, undicesimo a quota 19 punti, arriva dal travolgente 8-1 contro il Ferrandina. Il Sambiase occupa il sesto posto con 30 punti e torna in campo dopo il turno di riposo.
Domenica 8 marzo sarà la volta dell’Under 17, impegnata alle ore 09:00 allo stadio “Ventura” contro il Bisceglie (7ª giornata). I biancocelesti, secondi in classifica con 13 punti, cercano il riscatto dopo il ko di Bisceglie contro l’Unione Calcio. Il Bisceglie chiude la classifica a 3 punti, reduce dalla sconfitta per 2-0 a Barletta.
A completare il programma di domenica 8 marzo sarà l’Under 15, attesa allo stadio “Don Uva” di Foggia contro la Gioventù Calcio Foggia. I ragazzi del Manfredonia, primi in solitaria a punteggio pieno (12 punti), arrivano dal netto 4-0 contro il San Severo. La formazione foggiana è invece ferma a 0 punti dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro lo Joga Bonito.