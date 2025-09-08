Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, allenamenti a porte chiuse
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia Calcio, allenamenti a porte chiuse
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che, per assicurare serenità e concentrazione al gruppo squadra in vista della partita casalinga di domenica con la Virtus Francavilla, gli allenamenti di questa settimana si svolgeranno a porte chiuse.
Tanto a seguito degli ennesimi spiacenti episodi di una parte della tifoseria in occasione della trasferta di Francavilla in Sinni.
Comunicazione Manfredonia Calcio