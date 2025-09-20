Manfredonia Calcio, a Pompei arriva il primo punto della stagione
Vince il caldo ad Angri nella gara valida per la terza giornata di campionato tra Pompei e Manfredonia.
Gara più movimentata nella prima frazione, ma senza grosse occasioni, più lenta nella ripresa prima, nonostante l’espulsione, per doppia ammonizione, dell’ex Calemme tra i padroni di casa.
Il Manfredonia spinge solo dopo i cambi di Pezzella, ma senza trovare situazioni chiare per portarsi in vantaggio.
Nel finale anche i sipontini restano in 10 per il rosso diretto a Balba che salterà la prossima in casa contro la Sarnese.
POMPEI (4-3-3): D’Agostino; Riccio, Allegra, Spina, Caminiti (06) (63′ Schettino (06)); De Vietro (68′ Ziello), Cesario (07), Herrera (80′ Del Gesso); Calemme, Mendoza (05), Maione. All: Erra. A disposizione: Rendina, Acatullo (06), Volpe (07), Celli, Cavallo, Maniero.
MANFREDONIA (3-5-1-1): Tartaro; Biagioni (07) (62′ Solazzo (07)), Nobile, De Luca; Balba (06), Ceparano, Giacobbe (75′ Babaj), Di Maso (06) (62′ Porzio (05)), Rondinella (62′ Spinelli); Hernaiz; Urain. All: Pezzella. A disposizione: Sibilano (05), Cicerelli, Giglio, Carullo, Scoccola (07).
Arbitro: Marco Ventrone di Roma 1. Assistenti: Venturini – D’Andrea.
Ammoniti: Nobile (M), Biagioni (M), Spinelli (M), Solazzo (M)
Espulso: Calemme (P) al 53′ per doppia ammonizione, Balba al 92′ per fallo di reazione a palla lontana
Recuperi: 2’pt + 5’st