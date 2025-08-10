[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, 2-2 in amichevole contro il Team Altamura (Serie C)

Si è concluso con il risultato di 2-2 l’allenamento congiunto allo Stadio “D’Angelo” tra Team Altamura (Serie C) e Manfredonia Calcio 1932.

Match intenso e ben giocato dai biancocelesti, che dopo essere passati in svantaggio hanno trovato il pari e poi il sorpasso grazie alla doppietta di Daniele Balba, prima di subire il gol del definitivo pareggio.

Ottima l’intensità, buone le trame di gioco e indicazioni positive per mister Pezzella in vista del proseguimento della preparazione.

Un sentito ringraziamento al Team Altamura per la disponibilità e l’ospitalità.