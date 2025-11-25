[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio 1932: registrato ufficialmente il marchio del club

La società Manfredonia Calcio 1932 annuncia l’avvenuta registrazione ufficiale del proprio marchio presso la Camera di Commercio, un passo fondamentale per la tutela dell’identità del club e per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione dei prodotti legati alla squadra, soprattutto in questa fase di restyling e rilancio del merchandising.

La registrazione del marchio rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno della società a valorizzare il brand Manfredonia Calcio nell’ottica di consolidare l’identità biancoceleste e di garantire prodotti originali, certificati e di qualità.

La commercializzazione di articoli non autorizzati, oltre a danneggiare l’immagine del club, inganna i sostenitori.

Grazie alla registrazione, il Manfredonia Calcio potrà ora agire con maggiore efficacia contro l’utilizzo illecito del marchio, avvalendosi degli strumenti di legge per perseguire chiunque ne faccia uso non autorizzato, sia online che nei punti vendita fisici.

La società invita i tifosi a acquistare solo prodotti ufficiali, riconoscibili dal marchio registrato e venduti attraverso i canali autorizzati, contribuendo così a sostenere la squadra in modo diretto e trasparente.

Tali prodotti, privi di qualsiasi certificazione, rappresentano una violazione dei diritti di proprietà intellettuale del club e danneggiano sia l’immagine della società sia i tifosi che credono di acquistare articoli autentici.

La società ribadisce che ogni uso non autorizzato del marchio costituirà oggetto di ulteriori azioni legali, ed esorta i tifosi a sostenere il club acquistando esclusivamente prodotti ufficiali, riconoscibili dal marchio registrato e venduti tramite canali autorizzati.

La tutela del nostro brand è un valore fondamentale. Con questo passo vogliamo difendere l’identità del club, salvaguardare i nostri tifosi e contrastare ogni forma di abuso commerciale. Il marchio registrato è un simbolo di autenticità e appartenenza.

Per segnalazioni relative a materiali sospetti o non originali, contattare:

Segreteria@manfredoniacalcio1932.com