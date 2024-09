Manfredonia, cade un altro albero sul marciapiede di Via Scaloria

Manfredonia, un altro albero è caduto in Via Scaloria, per fortuna nella nottata di oggi.

L’albero si trovava all’interno dell’ex sede dell’Acquedotto Pugliese, abbandonata da tempo.

Segnalazione di Giuseppe Marasco